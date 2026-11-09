i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 9. November Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 09.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein dynamischer Tag erwartet Sie, an dem Ihr Tatendrang gefordert ist. Sie wollen Dinge vorantreiben, stoßen jedoch möglicherweise auf Widerstände, die Sie zum Innehalten zwingen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – nicht alles muss heute gelöst werden.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld ist heute Ihr bester Begleiter. Manche Pläne schreiten langsamer voran als erhofft, was Sie durchaus frustrieren könnte. Versuchen Sie, den Fokus auf das Machbare zu legen und sich nicht zu sehr zu ärgern, wenn Unerwartetes dazwischenkommt.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Heute steht Kommunikation im Mittelpunkt, doch nicht alle Worte kommen so an, wie Sie es beabsichtigen. Ein Moment der Reflexion, bevor Sie sich äußern, bewahrt Sie vor Missverständnissen. Ihre Neugierde bringt spannende Impulse, aber vermeiden Sie es, sich zu verzetteln.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine größere Rolle als sonst. Sie sind besonders empfänglich für Stimmungen in Ihrem Umfeld, was sowohl positive als auch herausfordernde Seiten hat. Lassen Sie sich nicht von der Laune anderer zu sehr beeinflussen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein und Kreativität bringen Sie heute voran. Sie strahlen eine gewisse Anziehungskraft aus, die auch im Beruf nicht unbemerkt bleibt. Dennoch besteht die Gefahr, sich zu sehr auf Anerkennung zu verlassen und Eigeninitiative hintanzustellen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Organisation stehen heute im Vordergrund. Sie schaffen es, auch schwierige Aufgaben mit Disziplin anzugehen. Dennoch könnten unerwartete Störungen Ihren Zeitplan durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt, auch wenn Ihnen das nicht immer leichtfällt.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ihr Sinn für Ausgleich ist heute besonders gefordert. Zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln, fällt Ihnen leicht, solange Sie sich nicht selbst aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Nehmen Sie sich Zeit, auch Ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe und Intensität prägen Ihren Tag. Sie gehen Dingen auf den Grund und schrecken auch vor unbequemen Wahrheiten nicht zurück. Das kann zu klärenden Gesprächen führen, aber auch alte Konflikte an die Oberfläche bringen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier und Abenteuerlust bestimmen Ihren Tagesablauf. Sie sind offen für neue Erfahrungen, sollten jedoch darauf achten, sich nicht zu übernehmen. Planen Sie Ihre Schritte bewusst und vermeiden Sie es, sich zu sehr zu verzetteln.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortungsbewusstsein und Ausdauer zeichnen Sie heute aus. Sie setzen sich hohe Ziele, doch der Weg dorthin ist nicht immer einfach. Es könnte Momente geben, in denen Zweifel aufkommen – vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und bleiben Sie dran.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Gedanken und neue Ideen bestimmen Ihren Tag. Sie möchten Gewohntes hinterfragen und sind offen für Veränderungen. Das kann inspirierend wirken, aber auch Irritationen in Ihrem Umfeld auslösen. Bleiben Sie offen für Rückmeldungen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Feinfühligkeit und Intuition begleiten Sie durch den Tag. Sie nehmen Stimmungen besonders intensiv wahr und sollten darauf achten, sich von negativen Einflüssen abzugrenzen. Nicht jede Sorge ist Ihre eigene – das Loslassen gelingt heute besonders gut.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.