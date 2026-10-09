i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 9. October Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 09.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Spontane Ideen und Tatkraft begleiten Sie durch diesen Tag, doch nicht jede Eingebung führt direkt zum Ziel. Überlegen Sie zweimal, bevor Sie Entscheidungen treffen, die weitreichende Folgen haben können.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Die Anforderungen des Alltags könnten heute schwerer wiegen als sonst. Geduld und Gelassenheit sind gefragt, auch wenn die Umstände nicht optimal erscheinen. Achten Sie auf Ihr Tempo und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Lebhafte Kommunikation steht heute im Mittelpunkt. Neue Kontakte und inspirierende Gespräche sind möglich, doch nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Prüfen Sie die Aussagen Ihrer Gegenüber kritisch.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ein sensibles Gespür für Stimmungen prägt Ihren Tag. Die Bedürfnisse anderer stehen oft im Vordergrund, doch vergessen Sie dabei nicht Ihre eigenen Grenzen. Es ist in Ordnung, auch einmal Nein zu sagen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein und Optimismus begleiten Sie heute, doch Vorsicht vor übertriebenem Ehrgeiz. Nicht alles lässt sich im Alleingang meistern. Zeigen Sie auch Schwächen – das macht Sie menschlicher.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Heute könnten Sie das Gefühl haben, dass vieles an Ihnen hängen bleibt. Perfektionismus zahlt sich zwar oft aus, kann aber auch zur Last werden. Delegieren Sie Aufgaben, wo es möglich ist.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance zu halten, ist heute eine Herausforderung. Die Anforderungen von außen und die eigenen Wünsche geraten leicht in Konflikt. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und Kompromisse zu akzeptieren.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefgründige Gedanken begleiten Sie durch den Tag. Sie hinterfragen vieles und spüren, dass Veränderungen notwendig sind. Vermeiden Sie es, sich in Grübeleien zu verlieren – nicht alles lässt sich sofort lösen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Wissensdurst könnten heute besonders stark sein. Neue Horizonte locken, aber nicht jede Gelegenheit ist sinnvoll. Prüfen Sie, ob Ihre Pläne mit Ihren Ressourcen vereinbar sind.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Durchhaltevermögen zahlen sich heute aus, doch sollten Sie nicht alle Last allein tragen. Bitten Sie um Unterstützung, wenn die Aufgaben zu viel werden.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ihre Unabhängigkeit steht heute im Vordergrund. Innovative Ideen wollen umgesetzt werden, doch nicht alle sind sofort realisierbar. Seien Sie offen für Kompromisse und lassen Sie sich auf Teamarbeit ein.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute besonders stark, aber lassen Sie sich nicht von Gefühlen allein leiten. Realistische Einschätzung hilft, Enttäuschungen zu vermeiden.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.