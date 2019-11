Pkw zerrissen: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Tödlicher Unfall am Mittwoch zwischen Münchendorf und Achau (Mödling): Ein Pkw-Lenker knallte in einen Lkw, der Autofahrer war sofort tot, der Lkw-Fahrer wurde ins Spital geflogen.

Die Bilder sprechen für sich: Mit enormer Wucht prallte ein Autolenker am Mittwoch auf der B16 zwischen Münchendorf und Achau (Mödling) in einen Lkw.Den Einsatzkräften bot sich ein Bild der Zerstörung: Überall Blech, Blut und Scherben. Für den Autolenker kam jede Hilfe zu spät, der Lastkraftwagenfahrer wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, mehr dazu am Nachmittag.