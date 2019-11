Hostel Jo&Joe zieht in den neuen City-Ikea

Walzertanzschritte, Sessel-Liftelemente und Schneekugel-Fotostation: Neue Accor-Marke Jo&Joe zieht 2021 in den City-Ikea am Westbahnhof.

Erstmals zieht ein Hostel von "Jo&Joe" nach Wien: Das bereits im französischen Hossegor 2017 und in Paris Gentilly 2019 eröffnete Hostel der Hotelkette Accor kommt in den neuen City-Ikea am Westbahnhof und eröffnet somit den ersten Standort im deutschsprachigen Raum.Vorerst soll es einen 15-jährigen Mietvertrag für das Hostel im City-Ikea geben. Über die Kooperation zeigten sich Ikea Chefin Österreich Viera Juzova, Accor Central Europe COO Duncan O'Rourke, JO&JOE Vizepräsident Francois Leclerc und Architekt Jakob Dunkl bei einem Pressetermin am Dienstag äußerst erfreut.Jo & Joe gibt es seit drei Jahren und öffnete 2017 im französischen Hossegor und in 2019 Paris Gentilly. Das Hostel empfängt seine Gäste in einem lebendigen "Open House", das neue Erfahrungen in Bezug auf Design, gastronomische Einrichtungen, Service und Kundenerlebnis bietet. "Der klassische Gast ist der Millennial, aber auch alle anderen sind willkommen. Ein Bett kann man bei uns online buchen (über Airbnb oder hostelword.com) und die Kosten sind von 25- 80 €", erklärt Vizepräsident von Jo&Joe Francois Leclerc. Bunt, farbig, jung - so sehen die bestehenden Hostels aus und sie fokussieren sich auf eine Shared-Economy-Philosophie. Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsräume sollen, wie auch die Shared-Office Strategie zu einem Miteinander einladen. "Auch die Wiener sollen teil werden und den Tourist nicht ausgrenzen sondern integrieren", erklärt Architekt Jakob Dunkl vom Architekturbüro querkraft, der das Ikea Haus plant. "Wien soll sich wiederfinden im Hostel: Walzertanzschritte am Boden, eine Fotostation in einer Schneekugel und Elemente mit Sesselliften in einer Berglandschaft."Im Jänner 2020 starten die Bauarbeiten für das Gebäude, 2021 sollen dann das Hotel und das Einrichtungshaus eröffnet werden. Zentraler Punkt: "Es gibt keine Parkplätze! Man soll hier mit den öffentlichen Verkehrsmittel zu uns fahren, oder mit dem Fahrrad", erklärt Viera Juzova, Geschäftsführerin von IKEA Österreich. Das ganze Haus ist auf Fußgänger, U- und Straßenbahnfahrer und Radfahrer ausgerichtet – für Autos gibt es dort keinen Platz. 160 Bäume auf dem Dach und an den Fassadenseiten leisten einen positiven Beitrag zum Mikroklima.Ikea möchte Möbel für alle Menschen günstig machen, Jo&Joe möchte Reisen für die Menschen erschwinglich machen. Am Westbahnhof wird man nur kleine Dinge sofort kaufen können. Alles andere wird – dem Trend der Bequemlichkeit folgend – binnen 24 Stunden geliefert. Auch bei Jo&Jo kann man sein Bett online reservieren.Treffpunkt für die urbane Zielgruppe: Jo&Joe Open House"Mit dem Standort am Wiener Westbahnhof, der öffentlich zugänglichen Rooftop-Bar und der vielfältigen Erlebniswelt des JO&JOE Konzepts, spricht unsere Kooperation die junge, urbane Zielgruppe perfekt an", erklärt Duncan O`Rourke, COO Central Europe Accor "So möchten wir es schaffen, dass das neue Open House zu einem Lifestyle-Treffpunkt für urbane Menschen aus aller Welt wird.Im neuen Jo&Joe werden verschiedene Unterkunftsarten zur Verfügung stehen: Das Together sind Dorms, in denen mehrere Personen übernachten können, inklusive modularer Raumeinteilung zur Wahrung der Privatsphäre. Die Yours sind Hotelzimmer für zwei oder drei Personen. Neben Wien stehen für Jo&Joe als nächstes Rom, London, Budapest, Glasgow, Paris Nation und Rio de Janeiro auf der Liste.