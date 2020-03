Hotspots in Wien wegen Corona wie ausgestorben

Die von der Bundesregierung verschärften Ausgangsbeschränkungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus machen Wien zu einer Geisterstadt.

Seit Montag gelten scharfe Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land. In Wien sorgen diese für Geisterstimmung. Viele Orte, die normalerweise mit Menschen gefüllt sind, wirken nun wie ausgestorben.Einige wenige Wiener sind dennoch unterwegs - entweder zur Arbeit oder um Lebensmittel einzukaufen. Andere wiederum genießen die Ruhe bei einem entspannten Spaziergang. Dennoch hat die Bundeshauptstadt so eine Situation noch nie erlebt.Die Straßen sind wie leergefegt und die Geschäfte haben geschlossen. In den U-Bahn-Stationen sind kaum mehr Menschen anzutreffen und am Flughafen Wien-Schwechat herrscht ebenfalls gähnende Leere.-Leserrpeorter dokumentieren das nahezu ausgestorbene Wien.