Huawei MateBook D14 im Test: Etwas Laptop-Luxus

Neben den neuen Smartphones der P40-Serie hat Huawei auch neue Ausgaben seiner Notebook-Linie vorgestellt. Spannend ist vor allem das Huawei MateBook D14.

Das Huawei MateBook D14 glänzt mit einer tollen Verarbeitung, die auch mit der silbergrauen Farbe an Apples MacBooks erinnert. Obwohl der Preis bei 700 Euro liegt, bietet das Innenleben mit AMD Ryzen 5 3500U Prozessor und AMD Radeon Vega 8 Grafikchip gehobene Mittelklasse. Dazu gibt es 8 Gigabyte DDR4 Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte SSD-Speicher.Das Gehäuse aus Aluminium ist hochwertig verarbeitet, Spalten oder scharfe Kanten finden sich nicht und es gibt auch bei Tastatur oder Touchpad keine Wackler. Da die Arbeitsfläche großzügig gestaltet wurde, gibt es recht große Tasten und ein ebenso großes Touchpad. Huawei-traditionell ist der Hub etwas leicht geraten, das stört aber nach kurzer Zeit nicht mehr.Toll ist, dass keine Anschlüsse eingespart wurden. Es finden sich am Rand des Geräts zwei USB-Typ-A- und Kopfhörer-Anschlüsse ebenso wie ein USB-Typ-C-Anschluss. Letzterer bekam eine Doppelfunktion zum Laden und Übertragen von Daten verpasst. Auch ein HDMI-Port ist vorhanden. Im Gegensatz zu den Pro-Notebook-Modellen sind die Ränder um die Tastatur und den Bildschirm größer ausgefallen.Spielemonster ist das Huawei MateBook D14 keines, es richtet sich eher an Office-Arbeiter oder Schüler beziehungsweise Studenten. Die Abmessungen von 322,5 x 214,8 x 15,9 Millimeter und das Gewicht von fast 1,4 Kilo machen den 14-Zöller auch sehr transportabel. Die kleinen Standfüße an der Unterseite sorgen dafür, dass der Lüfter auch unter Last leise bleibt und das Notebook im Betrieb kaum warm wird.Das Display (IPS-LCD, 1920 x 1080 Pixel) hat einen kleinen Nachteil und zwei große Vorteile gegenüber anderen Geräten. Erstmals in Betrieb, wirken die Farben etwas blasser als bei Konkurrenten, was sich jedoch positiv auf die Akkulaufzeit auswirken dürfte. Stark ist, dass das etwas matte Display sich auch sehr gut bei Lichteinfall ablesen lässt und es außerdem im 180-Grad-Winkel aufgeklappt werden kann.Ein Fingerabdruckscanner zum schnellen Starten und Einloggen ist wie bei den teureren Huawei-Modellen im Power-Button integriert. Doch auch ein anderes Manko der teureren Geräte offenbart das MateBook D14: Die in der Tastatur-Taste versenkbare Kamera ist zwar eine nette Idee, bietet aber einen Winkel von schräg unten, der Nutzer bei Videokonferenzen und Co. nicht unbedingt im besten Licht darstellt. Wer ein "gerades" Bild will, muss das Notebook dafür "aufbocken".Auch wenn das Teil nichts für Gaming-Kracher ist, in die Jahre gekommene Videospiele oder Onlinegames lassen sich problemlos zocken. Ebenso schupft der Laptop alle Office-Anwendungen und macht sogar beim aufwendigen Videoschnitt gute Figur. Bei stärkster Last hält der Akku dabei rund sieben Stunden durch, bei Normalnutzung kommt man über einen ganzen Tag. Das Laden im ausgeschalteten Zustand dauert etwas unter zwei Stunden.Positiv erwähnenswert ist auch, dass Huawei keine unnütze Software vorinstalliert. Einzig der "PC Manager" findet sich als sinnvolles Tool. Über ihn kann man Treiber und Laptop prüfen lassen oder Geräte wie Smartphones und Co. an einer zentralen Schnittstelle ohne Umwege koppeln. Der Sound des Notebooks ist gut, allzu viel Bass darf man sich aber nicht erwarten. Als Zubehör gibt es den 65-W-Power-Adapter, ein USB-Typ-C-Ladekabel und eine Schnellstartanleitung dazu.Mit dem Huawei MateBook D14 wurde eine konsequente Weiterentwicklung der Notebook-D-Serie vorgestellt. Huawei hat dabei einige Features der Pro-Flaggschifflinie auch in die D-Serie gebracht und gleichzeitig die Stärken ausgebaut. Etwas irritiert der Winkel der Tastatur-Kamera, der Bildschirm und die Verarbeitung sowie der sehr leise Lüfter gefallen aber.Für 699 Euro ist auch der Preis für gehobene Mittelklasseleistung fair angesetzt. Wie von Huawei-Geräte gewohnt ist auch der Akku ausdauernd umgesetzt worden. Das MateBook D14 in Mystic Silver ist ab Mitte Mai im Fachhandel zu kaufen. Dann ist auch das größere Huawei MateBook D15 mit AMD Ryzen 5 3500U, 8GB RAM und 256 GB ROM in Mystic Silver um 649 Euro zu haben.