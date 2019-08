Huawei stellt sein neues Betriebssystem vor

Mit dem eigenen Betriebssystem Harmony OS will der chinesische Konzern Huawei der US-Software Android Parole bieten.

Huawei hat am Freitag sein neues Betriebssystem "Harmony" präsentiert. Der chinesische Konzern will schon jetzt in der Lage sein, in seinen Smartphones das Google-System Android durch Harmony OS zu ersetzen. Das Betriebssystem, das auf chinesisch "Hongmeng" heißt, soll auch in Computern, Tablets und anderen Geräten laufen. Die erste Version wird noch in diesem Jahr für Huawei-Smartphones auf den Markt kommen.Warum entwickelt Huawei diese Software? Die USA befürchten verdeckte Spionage durch Huawei-Technik, was das chinesische Unternehmen zurückweist. Mehrere US-Unternehmen haben die Zusammenarbeit mit Huawei deshalb bereits eingeschränkt, darunter auch Google, was zu Problemen mit Android in Huawei-Handys führen kann. So könnten künftig Updates ausfallen, oder der Android-Einsatz von der US-Regierung überhaupt verboten werden.Mit Harmony OS will Huawei eine vollwertige Alternative zu Android anbieten: Die Software werde genauso wie das Google-System quelloffen für alle zugänglich sein. Das hatte seinerzeit den Aufstieg von Android zum meistbenutzten Smartphonesystem mit mehr als 80 Prozent Marktanteil befördert. Auch in China laufen die meisten Smartphones mit Android – wenn auch im Gegensatz zum Westen ohne Google-Dienste.Vorerst sei die Priorität von Huawei aber, Android zu nutzen, um das Ökosystem aus Apps und anderen Diensten nicht aufzuspalten, sagte Huawei-Manager Richard Yu auf der Entwicklerkonferenz des Konzerns. Screenshots und Videos von HarmonyOS in Aktion gibt es noch nicht, das dürfte sich in den kommenden Tagen ändern.China ist der größte Smartphonemarkt der Welt. Die Drohungen und Beschränkungen gegen Huawei hatten dort vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen beiden Ländern auch eine Patriotismuswelle bei der Technikauswahl ausgelöst.Huawei arbeitet bereits seit mehreren Jahren an einem eigenen Betriebssystem, um unabhängig von Android zu werden. (GP)