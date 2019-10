Hubert ohne Staller sucht ein liebes Zuhause

Zwei Rüden wurden in Liesing ausgesetzt, konnten aber im TierQuarTier wieder aufgepäppelt werden. Einer der beiden, "Hubert", ist noch auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Ungepflegt, abgemagert, aneinandergebunden: So irrten zwei erst ca. acht Monate alte Mischlingsrüden durch Liesing. Wie lange, weiß wohl nur der herzlose Besitzer der Tiere, der sie zuvor ausgesetzt hatte. Experten zufolge dauerte die Odyssee der Hunde aber wahrscheinlich mehrere Wochen oder sogar Monate.Eine aufmerksame Passantin machte dem Tierleid vor Kurzem ein Ende: Sie entdeckte die zwei jungen Hunde in einem Industriegebiet in Liesing und alarmierte die Tierrettung der Stadt Wien. Die fing die zutraulichen und freundlichen Racker ein und brachten sie ins TierQuarTier in der Donaustadt. Dort wurden die zwei ungechippten Hunde nach den bayrischen Kult-TV-Cops "Hubert" und "Staller" benannt, ordentlich einschamponiert, gesund gepflegt und aufgepäppelt. "Staller" wurde bereits erfolgreich vermittelt. Sein felliger Freund "Hubert" wartet noch auf ein neues Zuhause. Infos: tierquartier.at