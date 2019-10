Hubschrauber im Einsatz nach BMW-Überschlag

Schwerer Unfall am Wochenende auf der A21 bei Alland (Baden): Ein BMW überschlug sich, der Unfall forderte drei zum Teil Schwerverletzte.

Am Samstag gegen 8 Uhr war es laut der Feuerwehr Alland zu dem schweren Verkehrsunfall auf der A21 gekommen. Ein BMW war ins Schleudern gekommen, überschlug sich und kam am Dach liegend am Seitenstreifen zum Stillstand. Dabei wurden drei Insassen teilweise schwer verletzt.Beherzte Ersthelfer befreiten die Insassen aus dem Fahrzeug, leisteten Erste Hilfe und verständigten über den Notruf die Rettungs- und Einsatzkräfte.Beim Eintreffen der Feuerwehr Alland waren bereits mehrere Rettungsteams vor Ort und versorgten die verletzten Personen. Kurz danach sperrte die Autobahnpolizei die Richtungsfahrbahn, damit der Rettungshubschrauber Christophorus 3 landen konnte. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, sie wurde vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus geflogen.Gleichzeitig wurde mit den Berge- und Aufräumarbeiten begonnen. Das Unfallfahrzeug wurde wieder auf die Räder gestellt, danach mittels Ladekran von der Unfallstelle entfernt.