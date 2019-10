Hubstapler gegen Lkw: Frau starb noch an Unfallstelle

Tödlicher Verkehrsunfall am Freitagabend zwischen Ebenfurth und Haschendorf: Eine Frau mit Hubstapler kollidierte mit einem Lkw, die Frau starb.

Tragödie am Freitagabend auf der L159 zwischen Ebenfurth (Bezirk Wr. Neustadt-Land) und Haschendorf: Eine Frau war gegen 18.30 Uhr mit einem Hubstapler unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der Hubstapler von einem Lkw-Lenker erfasst, beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert, die Frau geriert unter den Lkw.Feuerwehr, Rettung und Notarzt waren binnen kurzer Zeit am Unfallort. Aber für die Lenkerin des Hubstaplers kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.Schwierig: Für die Feuerwehren war der Einsatz besonders belastend, denn die Frau war die Ehefrau eines Kameraden. Der Gatte und Sohn waren hinter dem Stapler gefahren, die beiden waren somit sofort an der Unfallstelle. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.