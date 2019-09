Huey Lewis and The News beenden 10-jährige Pause

Ihre Hits dürfen auf keiner 80er-Party fehlen, jetzt melden sich die Pop-Rock`n`Roller mit neuen Songs wieder zurück!

"Hip To Be Square", "Stuck With You" oder "Jacob's Ladder" - mit insgesamt 19 Top 10-Singles zählen sie zu den erfolgreichsten Bands der 80er und frühen 90er-Jahre. Für "The Power Of Love" aus dem Film "Zurück in die Zukunft" gab es sogar eine Oscar-Nominierung. Jetzt melden sich Huey Lewis And The News mit der brandneuen Single "Her Love Is Killin' Me" zurück.Auch wenn etwas Zeit seit dem letzten 2010er-Album "Soulsville" vergangen ist, klingen Huey Lewis und seine Mannen immer noch unverkennbar. Wer auf ein Album hofft, der muss noch bis zum nächsten Jahr warten. Tournee? Eher unwahrscheinlich. Im letzten Jahr hat der Sänger einen Gehörverlust aufgrund einer Menière-Krankheit offenbart und alle Auftritte abgesagt.Die Single "Her Love Is Killin' Me" und weitere Songs zum neuen Huey Lewis And The News-Album, das 2020 erscheinen soll, wurden daher noch aufgenommen, bevor sich die Hörbeschwerden des 69-jährigen Huey Lewis verschlimmerten.Hier sind einige der größten Hits von Hey Lewis And The News: