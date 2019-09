Hulk-Darsteller Ruffalo rüffelt Johnson

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Großbritannien mit der Comic-Figur Hulk verglichen. Das passt dem Schauspieler Mark Ruffalo nicht.

Der britische Premierminister Boris Johnson muss für seinen Vergleich Großbritanniens mit dem Muskelmonster Hulk von berufener Seite etwas Kritik einstecken: Der US-Schauspieler Mark Ruffalo, der im letzten «Marvel's The Avengers»-Blockbuster die Comic-Figur verkörperte, kritisierte ihn.Er twitterte am späten Sonntagabend: «Boris Johnson vergisst, dass Hulk nur für das Wohl des Ganzen kämpft.» Der 51-Jährige fügte hinzu: «Zornig und stark kann auch beschränkt und zerstörerisch sein. Hulk funktioniert am besten, wenn er im Einklang mit einem Team ist, und er ist eine Katastrophe, wenn er alleine ist.»