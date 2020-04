Hund reißt sich von Leine, zerbeißt Mäderl (3) Gesicht

Im deutschen Wissen ist es zu einer schweren Hunde-Attacke gekommen. Ein dreijähriges Mädchen wurde von einem Pitbull-Labrador-Mischling angegriffen und ins Gesicht gebissen.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Attacke am vergangenen Sonntag gegen 16.30 Uhr in Wissen (Rheinland-Pfalz) zugetragen.In einem unbeaufsichtigten Moment riss sich ein angeleinter Pitbull-Labrador-Mischling los und lief zu mehreren spielenden Kindern auf das Nachbargrundstück.Dort ging der ältere Vierbeiner auf ein 3-jähriges Mädchen los und biss es in das Gesicht. Durch den Hundebiss erlitt das Kind schwere Gesichtsverletzungen.Das verletzte Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste dort stationär behandelt werden.