Bub (4) nach Kampfhund-Attacke in Lebensgefahr

Drama in Obritz (Hollabrunn): Das Enkerl (4) wurde von einem der zwei Hunde der Großeltern in den Nacken gebissen – er schwebt in Lebensgefahr.

Ein Vierjähriger ist am Sonntag in Obritz in der Gemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) vom Hund seiner Großeltern gebissen worden. Der Bub erlitt Nackenverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in ein Wiener Spital geflogen.Auf-Anfrage heißt es am Montagvormittag seitens einer Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbundes über den Gesundheitszustand des Kindes: "Der Bub schwebt in Lebensgefahr und liegt auf der Intensivstation."Der Vorfall ereignete sich Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr, als das Kind (fast fünf Jahre alt) in einem Innenhof mit den beiden Hunden der Großeltern spielte Bei den Tieren handelte es sich um einen einjährigen Deutschen Schäferhund sowie um einen Mischling aus Staffordshire Terrier und Französische Bulldogge im Alter von zwei Jahren. Aus unbekannter Ursache biss einer der Vierbeiner zu. Der Vierjährige erlitt schwere Kopfverletzungen.Die Besitzerin der Tiere ist im Besitz eines Sachkundeausweises für Hundeführer, betonte die Exekutive. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch, die beiden Tierhalter werden der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.