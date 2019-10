"Soko Donau"-Star bei Hundeattacke verletzt

Die "Chefin" hat sich schwer verletzt: Brigitte Kren hat sich vor einigen Tagen das Schlüsselbein bei einem Unfall gebrochen.

Weil sie ihren Hund schützen wollte, musste Brigitte Kren vor einigen Tagen ins Spital eingeliefert werden. Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Die Dreharbeiten zu "Soko Donau" gehen aber weiter.Aber der Reihe nach: Wie der "Kurier" am Freitag berichtet, trägt Schauspielerin Brigitte Kren derzeit eine Schlinge um den linken Arm. Sie hat sich beim Versuch, ihren Hund vor einem anderen Vierbeiner zu schützen, schwer verletzt.Beim Shoppen traf Kren mit ihrem Hund auf einen schwarzen Labrador. Kren wusste, ihr eigener Hund fürchtet diese Rasse, "weil er schon einmal von einem gebissen wurde", wie sie dem "Kurier" verrät.Warnungen an die andere Hundehalterin hätten nichts geholfen, schildert Kren. Der Labrador sei auf ihren Hund losgegangen und habe ihn gebeutelt "als wäre der ein Karnickel". Wider besseren Wissens sei Kren dann dazwischen gegangen, weil sie ihren Hund schützen wollte.Dabei habe sie sich in die Leine verwickelt und sei gestürzt. Im Krankenhaus wurde dann der Schlüsselbeinbruch diagnostiziert. Bedeutet: vier Wochen Ruhigstellung. Ob Kren eine Operation braucht, steht noch nicht fest.Die Dreharbeiten zu "Soko Donau", die gerade laufen, soll die Armschlinge der "Chefin" aber nicht behindern. Die Verletzung wird in ihre Rolle eingebaut.