Hunderte Helfer suchen nach vermisstem Mann

Seit Montagabend läuft in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) eine groß angelegte Suchaktion nach einem demenzkranken Pensionisten (79).

Gegen 19 Uhr ging am Montag bei der Polizei der Notruf ein. Die Tochter des Pensionisten meldet sich am Telefon, gab an, dass ihr demenzkranker Vater (79) nicht nach Hause gekommen sei.Um 20.30 Uhr wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Zahlreiche Polizisten, drei Feuerwehren, mehrere Hundestaffeln sowie ein Polizeihubschrauber machten sich auf die Suche nach dem 79-Jährigen.Gegen Mitternacht musste die Suche aber ergebnislos abgebrochen werden. „Wir haben den Bereich Marchtrenk, das Siedlungsgebiet und die Wälder abgesucht", so ein beteiligter Feuerwehrmann.Seit Dienstagfrüh sind die Helfer wieder im Einsatz. Bislang gibt es aber keine Spur von dem Vermissten.