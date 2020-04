Hündin Elli erschnüffelt Einbrecher bei Flucht

Weil Beamte einen mutmaßlichen Einbrecher während der Flucht aus den Augen verloren, wurde das Gebiet mit Diensthunden abgesucht. Einer von ihnen, Hündin Elli, konnte den 37-Jährigen aufstöbern.

Am Freitagabend konnte ein mutmaßlicher Einbrecher in Wien-Hernals durch eine Diensthündin aufgestöbert werden. Nach einem Wohnungseinbruch verfolgten Beamte Verdächtigen, verloren ihn aber aufgrund des zu großen Abstands aus den Augen, nachdem er auf ein rund 3000 Quadratmeter großes und stark verwachsenes Grundstück geflüchtet war.Mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit sowie der Polizeidiensthundeeinheit wurde das Gelände durchsucht. An der Suche am Tatort, entlang der Fluchtroute und am genannten Grundstück waren insgesamt drei Diensthunde (Elli, Hel und Anuk) beteiligt. Diensthündin "Elli" stellte ihren perfekt ausgeprägten Spürsinn unter Beweis und erstöberte das Versteck des Tatverdächtigen. Der 37-jährige lettische Staatsbürger lag in einer Ecke des Grundstücks flach auf dem Boden und bewegte sich nicht, um der Fahndung zu entgehen.Um 23.20 Uhr konnte durch einen Polizisten der Bereitschaftseinheit schließlich die Festnahme ausgesprochen werden. Der mutmaßliche Täter wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls zur Anzeige gebracht und befindet sich in Haft.