Hündin Pepper jobbt als Ordinations-Assistentin

Beruf und Berufung: Golden Retriever-Mädchen "Pepper" hilft Tierärztin Arabella Schatz mit Herzblut und Leidenschaft in der Ordination aus.

Veterinärmedizinerin Arabella Schatz aus Kilb (Bezirk Melk) zählt in ihrer Ordination "Semper Alacris" auf tierischen Beistand: Ihre Golden Retriever-Hündin "Pepper" hilft nämlich regelmäßig in der Praxis aus. Dafür hat die Vierbeinerin sogar ihre Karriere als Rettungshündin vorerst auf Eis gelegt.Die Aufgaben in der Ordination gestalten sich vielseitig. Das Leistungsspektrum von "Pepper" geht vom psychologischen Beistand für nervöse Patienten (sprich: Pfötchen halten) bis hin zur Buchhaltung, die dank der Hündin jedes Monat rechtzeitig fertig istDie Bezahlung erfolgt laut-Infos in Leckerlis und Streicheleinheiten.