Hungriger Besuch im Tierheim Sankt Pölten

Eine junge Waldohreule wurde von Tierfreunden im Bezirk St. Pölten-Land zwei Tage lang alleine beobachtet. Das Wildtier ist jetzt auf Kurzurlaub im Tierheim.

Seltener Gast im Tierheim St. Pölten: Passanten beobachteten im Bezirk St.Pölten-Land am Waldrand einen Jungvogel, der etwas verloren aus dem flauschigen Federkleid blickte. Nachdem er auch am nächsten Tag noch an derselben Stelle und bereits etwas schwach anzutreffen war, wurde das Tierheim verständigt.Der Vogel konnte ohne große Probleme eingefangen werden und wurde ins Tierschutzheim in St. Pölten gebracht. Das kleine graue-gefiederte Kerlchen stellte sich als seltene Waldohreule heraus. Offensichtlich bekam er in den letzten Tagen nichts zu essen, denn sein Appetit ist sehr groß. Jetzt wird er gut betreut und ist gesund. Wenn er sich ausreichend erholt hat, wird das Wildtier wieder in den Wald entlassen werden.Im Tierheim freute man sich über den seltenen Besuch sehr, besonders, da seit den Corona-Maßnahmen ja menschlicher Besuch nicht erlaubt ist.