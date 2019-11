10x2 Kinotickets für HUSTLERS gewinnen

"Heute" verlost 10 x 2 Kinogutscheine für Jennifer Lopez' Stripper-Film "Hustlers".

Hustlers

Erst legen sie ab, dann reiben sie auf: Jennifer Lopez und ihre Stripper-Gang ziehen in "Hustlers" ( HIER geht's zur ausführlichen Review ) reichen Geldsäcken die Hosen und das letzte Unterhemd aus.Stripperin Destiny (Constance Wu) will ihre Oma und sich ernähren, macht aber erst genug Kohle, als Star-Stripperin Ramona (Jennifer Lopez) sie erst mit unter ihren (echten) Pelzmantel und dann unter ihre Fittiche nimmt und ihr beibringt, wie man mit einer Poledance-Stange umgeht.Dann aber rollt der Rubel wirklich, im Jahr 2007 verdienen die Mädels mit ihren Job mehr als ein Gehirnchirurg. Da geht es sich auch aus, dass so nebenbei der Luxus-Shopper mit 1-Dollar-Noten bezahlt wird. Alles ändert sich nach dem Börsencrash und der Wirtschaftskrise von 2008. Weil die Frauen vor dem Nichts stehen, satteln sie um und beginnen, reiche Wall-Street-Säcke auszunehmen. Sie braten ihre Opfer an, betäuben sie und bringen die Kreditkarten zum Glühen. Doch die Abzocke läuft so sehr aus dem Ruder, dass ihnen die Polizei auf die Schliche kommt.Das Gewinnspiel ist bis 4. Dezember 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.