Hüte dich vor diesen Fake-News in der Corona-Krise

Fake News über die Corona-Pandemie verbreiten sich derzeit fast so schnell wie das Virus selbst. Einige Falschmeldungen erregten die Gemüter besonders.

Seit Ausbruch der Corona-Krise verbreiten sich auch vermehrt Falschmeldungen im Netz. Von Kettenbriefen, die über WhatsApp verschickt werden, bis hin zu klassischen Verschwörungstheorien ist alles dabei.Einige Falschmeldungen hatten jedoch unangenehme Auswirkungen. So gab es eine Theorie, die besagte, dass das 5G-Netz Schuld an der Pandemie sei. Menschen in Großbritannien zündeten daraufhin Funkmasten an.Auch die Fake News darüber, dass selbstgenähter Mundschutz strafbar sei, sorgte für Verwirrung. Andere verbreiteten wiederum die Falschmeldung, dass Asylwerber wegen der Pandemie ein Bleiberecht erhalten.In vielen YouTube-Videos wurde erklärt, dass die meisten Corona-Tests falsche Ergebnisse liefern würden. Auf WhatsApp kursierte das Gerücht, dass Alkohol gegen eine Infektion helfe.