i Der Wolkenkratzer in Riad wurde schwer beschädigt. REUTERS Krieg am Golf eskaliert Huthi-Miliz trifft berühmten Aramco-Tower in Riad Ein Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen hat einen der bekanntesten Wolkenkratzer Saudi-Arabiens schwer beschädigt. Riad schlägt zurück. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 06:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat im Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad einen bekannten Wolkenkratzer angegriffen. Das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco sei getroffen worden, teilte das saudische Energieministerium mit. Trümmerteile seien auf das Gebäude gefallen und hätten "begrenzten Schaden" verursacht.

Im Internet kursiert ein Video, das deutlich schwerere Schäden zeigt: Die Glasfassade des 34 Stockwerke hohen Aramco-Towers wurde demnach über mehrere Etagen zerstört. Das markante Gebäude liegt im zentralen Geschäftsbezirk von Riad, wo sich die bekanntesten Hochhäuser der Stadt befinden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach Angaben von n-tv unter Berufung auf dpa gab es bei dem Angriff keine Toten oder Verletzten. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition teilte mit, Drohnen und Marschflugkörper seien in Riad sowie im Süden des Landes abgefangen worden. Der saudische Zivilschutz gab Warnungen für die Hauptstadt heraus.

Saudische Vergeltung fordert 33 Tote im Jemen

Saudi-Arabien reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Jemen. In der Hauptstadt Sanaa stieg die Zahl der Todesopfer auf 33 Menschen, darunter 13 Kinder. 39 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Sprecher des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums mitteilte.

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthis reicht bis 2015 zurück. Eine Waffenruhe von 2022 wurde hinfällig, als im Zuge des Iran-Krieges die Kämpfe erneut eskalierten. Liegenschaften des Ölkonzerns Aramco sind immer wieder Ziel von Huthi-Angriffen, die ihre Attacken in den vergangenen Monaten verstärkt haben.