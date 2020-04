USA/D/CDN, 2004, 101 Minuten. Mit Will Smith und Bridget Moynahan.

Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet.Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner (Will Smith) sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt, arbeitet jedoch widerwillig mit der Robotik-Expertin Susan Calvin (Bridget Moynahan) und dem Androiden Sonny (im O-Ton mit der Stimme von Alan Tudyk) Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung."I, Robot" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Isaac Asimov. Alex Proyas führte Regie. Für seine visuellen Effekte war der Film 2005 für einen Oscar nominiert.