i In Austin im US-Bundesstaat Texas kam es erneut zu einem Schusswaffenvorfall mit Beteiligung von ICE-Agenten. REUTERS/Kaylee Greenlee Eskalation ICE-Agent schießt auf Lieferanten (28) in Austin Ein 28-jähriger Venezolaner wurde in Austin während einer Essenslieferung von ICE angeschossen und an einen unbekannten Ort gebracht. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laut der Anwältin Kate Lincoln-Goldfinch handelt es sich bei dem Opfer um einen 28-jährigen Mann aus Venezuela. Ihr Mandant sei am Nachmittag in Austin "von der ICE während einer Doordash-Lieferung angeschossen" worden, teilte sie auf X mit. Doordash ist ein US-Unternehmen, das laut eigenen Angaben Restaurants, Lieferanten und Kunden miteinander verbindet.

Wie NTV berichtet, lebt der Mann seit zwei Jahren in Austin. Er hat keine Vorstrafen. Nach Angaben der Anwältin hat er das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Die ICE hat ihn danach an einen unbekannten Ort gebracht. Seine Familie weiß derzeit nicht, wo er sich befindet, so Lincoln-Goldfinch weiter.

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Video zeigt Einsatz

Bisher gibt es wenig Informationen über den Schusswechsel. Die ICE selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Strafverfolgungsbehörden sagten zu ABC News, dass die ICE davon ausgeht, dass sich der 28-Jährige illegal in den USA aufhält. Er sei das Ziel der Operation gewesen. In der Vergangenheit ist es schon vorgekommen, dass ICE-Beamte Personen festgenommen haben, die eigentlich gar nicht Ziel der Aktion waren.

Auf Videos sieht man, wie ein großer schwarzer Kastenwagen neben dem Auto des Opfers steht. Ein Mann in schwarzer Kleidung steigt aus dem Van und schießt auf das stehende Auto. Das Fahrzeug rollt daraufhin einige Meter langsam nach vorne und bleibt dann stehen. Deutlich zu sehen sind Schäden an der Beifahrertür auf jener Seite, wo der Van stand. Es ist gut möglich, dass der Van den Wagen dort vor dem Schusswechsel gerammt hat.

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Die ICE spielt in den USA eine wichtige Rolle beim harten Vorgehen gegen irreguläre Einwanderung unter Trump. Wegen ihrer Festnahmen, Abschiebungen und laut Kritikern brutalen Methoden steht die Behörde stark in der Kritik. Die frühere Heimatschutzministerin Kristi Noem wurde nach tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf zwei US-Bürger in Minneapolis von Trump entlassen.