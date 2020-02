"Ich wurde auf der Straße attackiert, niemand half"

Den blanken Horror erlebte eine 35-Jährige in Kleinmünchen. Die Linzerin wurde von einem unbekannten Mann niedergeschlagen. Das unbegreifliche: Zeugen gingen einfach tatenlos weiter.

Zwei Passanten bemerkten Angriff

Opfer trug Verletzungen am Kopf davon

Voll bepackt mit schweren Taschen machte sich Angelina S. (35) gegen 12 Uhr vom Einkaufen auf dem Nachhauseweg. Sie wohnt gerade einmal rund 700 Meter entfernt von dem Supermarkt in der Denkstraße im Linzer Stadtteil Kleinmünchen.Doch genau diese Strecke wurde für die Linzerin nun zum blanken Horror. Denn auf halbem Weg bemerkte die Linzerin plötzlich einen Mann direkt hinter ihr.Angelina S. wollte noch ausweichen doch plötzlich packte sie laut eigenen Aussagen der Mann von hinten und schlug ihr mit der Faust mehrmals gegen den Kopf. Der Angreifer habe währenddessen kein Wort gesprochen."Als ich hinfiel und meine Hände befreite, lief er in die Gegenrichtung weg", schreibt die Betroffene selbst auf Facebook.sprach nun mit Jozsef M. (40), dem Ehemann des Opfers. Er sagt: "Meine Frau hat mich gleich danach angerufen und wir haben dann die Polizei verständigt."Doch noch viel schlimmer: Wie das Opfer berichtet, hätten zwei Passanten den Vorfall beobachtet, aber nicht geholfen. "Angelina hat eine Frau gebeten, zu bleiben und mit ihr auf die Polizei zu warten. Sie meinte aber, sie hätte keine Zeit und ist weiter gegangen", so der Ehemann.Die 35-Jährige ließ sich im Spital behandeln. "Sie hat Beulen am Kopf und natürlich große Angst. Meine Frau hat die letzten Nächte auch kaum geschlafen", so Jozsef M. zuZum Angreifer gibt es laut Polizei noch keine Hinweise. Wie das Opfer berichtet, sei der Angreifer dunkelhäutig gewesen, habe eine gelbe Kapuzenjacke und blaue Jeans getragen.Die 35-Jährige postete den Vorfall auch auf ihrer Facebookseite. Der Beitrag wurde schon mehr als 700 Mal geteilt.