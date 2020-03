Coronavirus bei Idris Elba: "Hatte keine Symptome!"

Der britische Schauspieler und Musiker ist am Coronavirus erkrankt. Vor dem Test gab es keine Anzeichen, dass er infiziert sein könnte.

Schauspieler muss in Quarantäne

Vierter Hollywood-Star mit Covid-19

Was für ein Schrecken für den Schauspieler Idris Elba (47), nachdem er sich einem freiwilligen Covid-19-Test unterzog! Der breitschultrige "Luther"-Darsteller mit der tiefen Stimme hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus angesteckt. Elba entschied sich für die Untersuchung, nachdem er mit anderen Personen in Kontakt war, die seines Wissens nach positiv auf das Virus getestet wurden."Davor hatte ich keiner Symptome", erzählt der Schauspieler in einem Video auf Twitter. Als er von der Erkrankung der anderen Personen hörte, stellte er sich vorsorglich auch gleich unter selbst gewählten Hausarrest. "Ich habe sofort einen Test bekommen und die Ergebnisse erhalten", berichtet Elba. Zusammen mit seiner Frau, die allerdings noch nicht getestet wurde, harrt er die Quarantäne aus.Das Testergebnis geht ihm zwar auf die Nerven, aber er fühlt sich gut, beruhigt der beliebte Schauspieler, der sogar auch als einer der nächsten James-Bond-Darsteller gehandelt wird."Wir leben gerade in einer geteilten Welt", ist sich Elba in seiner Twitter-Meldung sicher, betont aber: "Jetzt ist es an der Zeit, Solidarität zu zeigen und aneinander zu denken." Die Situation dürfe man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen: "Das ist ernst", appelliert Idris Elba an seine Fans. "Denkt über soziale Distanz nach und wäscht eure Hände. Bleibt guter Dinge und flippt nicht aus."Nach Tom Hanks (63, "Forrest Gump"), seiner Frau Rita Wilson (63), Olga Kurylenko (40, "Ein Quantum Trost") und Iris Elba steigt die Zahl der Prominenten, die ihre Erkrankung öffentlich machen.