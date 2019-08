Iggy Pop trinkt fast jeden Tag eine Flasche Wein

Der 72-Jährige steht auch heute noch regelmäßig auf der Bühne und liefert seinen Fans unvergessliche Momente.

Um seine Shows durchzuhalten ist für ihn körperliche Fitness ganz besonders wichtig. Während andere Stars auf Sport und gesunde Ernährung schwören, hat er eine ganz eigene Methode um fit zu bleiben.Iggy trinkt normalerweise täglich eine Flasche Wein und dazu viel Kaffee, "was jetzt nicht das supergesündeste Zeug ist", erklärte der Musiker der aktuellen Ausgabe des Magazins "Playboy" auf die Frage, ob er gesund lebe. Da er nun jedoch für seine Tournee in Form kommen muss, habe er seinen Alkoholkonsum jetzt einschränken müssen und trinke daher nur noch eine halbe Flasche Wein pro Tag."Sonst halte ich eine Flasche Wein für die mir gemäße Dosis", so der Punk-Star. Dabei würde er besonders auf den Preis des alkoholisierten Traubensaftes achten. "Ich mag Weißwein - noch mehr schätze ich allerdings einen guten Roten aus dem Burgund oder von der Rhône", verriet er weiter. Er würde zwar auch Bordeaux-Wein mögen, aber die Preise seien "so höllisch hoch geworden". Für ihn ein Grund um sich meistens für einen anderen zu entscheiden. Er selbst wolle sein Geld nämlich "auf meine alten Tage so weit zusammenhalten". (baf )