Frau warnt auf Facebook vor dieser Hunde-Falle

In Abwinden bei Linz wurde eine Falle ausgelegt, die hinterhältiger nicht sein könnte. Eine Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, verhinderte Schlimmeres.

Eine Linzerin traute am Sonntag ihren Augen kaum. Sie war in Abwinden mit ihrem Hund unterwegs, als das Tier am Wegesrand etwas entdeckte.Die Hündin hatte ein Stück Streichwurst im Mund, die Besitzerin nahm es ihr geistesgegenwärtig weg, untersuchte die Wurst.Und entdeckte eine hinterhältige Falle. In die Wurst hatte jemand einen großen Angelhaken gesteckt.Die Polizei berichtete über den Vorfall in einer Aussendung: "Eine 39-Jährige fand am 13. Oktober 2019 in Abwinden neben der Donau im Waldgebiet im Bereich des Donauradweges einen Hundeköder, der von einem bislang unbekannten Täter ausgelegt worden ist. Der Täter versteckte dabei einen Drillingsangelhaken in einer Leberwurstpackung. Die 39-Jährige informierte die Polizei und entfernte und vernichtete den Köder."Die Linzerin will andere Hundebesitzer warnen, postete ein Foto von der Falle auf Facebook. Das Posting wurde Montagfrüh schon fast 2.200 Mal geteilt.