Ihr Kinderlein kommet – Adventmärkte starten

Wer Lust auf den ersten Punsch der Saison hat, kann an diesem Wochenende in Wien bereits zwischen acht Adventmärkten wählen.

Spittelberg

Türkenschanzpark

Rathausplatz

Freyung

Altes AKH

Am Hof

Riesenradplatz

Stephansplatz

20 Märkte mit 1.018 Ständen erhellen den Advent. Startschuss gibt am Samstag Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Er illuminiert am Samstag um 17.30 Uhr mit Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den Christbaum am Rathausplatz.Hier wird's jetzt weihnachtlich:Adventmarkt mit Kunst, Kulinarik und Upcycling-Krippe! spittelberg.at Punsch im Grünen, am Sonntag um 14 Uhr gibt's eine Seifenblasenshow! weihnachtimpark.at 152 Stände, der "Kleine Eistraum" (3000 m2 Fläche), Back- und Bastelstube, Herzerlbaum und Co. warten. wienerweihnachtstraum.at Hier warten 60 Aussteller beim Altwiener Christkindlmarkt. weihnachten.altwiener-markt.at Ab 18.30 Uhr gibt's zur Eröffnung am Freitag Weihnachtslieder von "Sing Out". weihnachtsmarkt.at Kunst und Champagner-Bar bringen in prickelnde Weihnachtsstimmung. weihnachtsmarkt-hof.at Ab Samstag viel Live-Musik am Wintermarkt. wintermarkt.at Die Punsch-Oase eröffnet am Samstag. weihnachtsmarkt.at