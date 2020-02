Ikea am Westbahnhof in Wien hat keinen Parkplatz

Das City-Möbelhaus verzichtet auf Parkplätze und Garage, dafür wird eine große Dachterrasse für alle Wiener gebaut.

Der blaue Altbau in der äußeren Mariahilfer Straße (Wien-Fünfhaus) wurde bereits dem Erdboden gleichgemacht. Nun zieht Ikea sein Einrichtungshaus am Westbahnhof in die Höhe.Derzeit wird das Fundament betoniert. Die meterdicke "Bodenplatte" ist notwendig, da unter dem Grundstück die U-Bahnlinie U3 verläuft, erklärte Projektleiterin Sandra Sindler-Larsson. Das begrünte Haus mit Dachterrasse soll im Sommer 2021 fertig sein.Für Ikea ist der City-Standort ein Experiment: So verzichtet man auf den Bau von Parkplätzen oder einer Garage, auch Lager wird es keines geben. Kunden kommen am besten mit der U-Bahn zum neuen Ikea. "Die Gegend wird aufblühen", ist sich Architekt Jakob Dunkl vom Büro "querkraft" sicher. Der "Mahü" in Fünfhaus würde ein Besucher-Magnet gut tun.Mit insgesamt 160 Bäumen an allen vier Fassadenseiten und auf dem Dach sticht das Haus nicht nur optisch heraus. Die Bepflanzung werde einen positiven Einfluss auf das Mikroklima in der Umgebung haben, sowohl in punkto Temperatur, als auchbezuglich der Luftfeuchtigkeit, ist sich der Architekt sicher.Eine Dachterrasse soll einen herrlichen Blick uber Wien bieten und wird auch öffentlich und ohne Konsumzwang zugänglich sein. Das siebengeschossige Gebäude wird auf insgesamt funf Ebenen ein vollwertiges Ikea-Einrichtungshaus beherbergen. 250 Mitarbeiter werden fur die Kunden da sein. In die oberen beiden Etagen kommt ein cooles Hostel. Die Accor-Marke Jo&Joe macht damit seinen ersten Schritt nach Österreich.