i Lastkraftwagen auf der Autobahn pixabay.com Autonomes Fahren Ikea-Lkw fahren 352 km ohne Fahrer In Texas transportieren Lkw künftig Ikea-Waren über 350 Kilometer - komplett ohne Fahrer. Auch in Deutschland laufen bereits Tests. Von Technik Heute 04.10.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach vier Jahren Testphase wird es ernst: Auf einer 352 Kilometer langen Strecke in Texas sollen Lkw künftig Ikea-Ladungen völlig fahrerlos transportieren. Die Route verläuft größtenteils über die Autobahn Interstate 45, vom Ikea-Verteilzentrum in Baytown zu einem Möbelhaus in Frisco.

Das Technologieunternehmen Kodiak hat in der Testphase bereits über 1.300 Ikea-Ladungen autonom befördert - insgesamt mehr als 1,2 Millionen Kilometer. Bisher saß dabei noch ein Sicherheitsbeobachter an Bord. Das soll sich nun ändern.

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Wie CHIP berichtet, gab es in den vier Jahren keine Zwischenfälle. Bevor der komplett fahrerlose Betrieb starten kann, muss Kodiak allerdings noch einen Sicherheitsnachweis erbringen.

Vorteile und Herausforderungen

Die autonomen Lkw sollen vor allem für bessere Einhaltung von Entladeterminen sorgen. Auch Wartungsarbeiten lassen sich durch die Technik effizienter planen. Der Energiedienstleister Atlas Energy Solutions setzt bereits seit Dezember 2024 Kodiak-Lkw ohne Menschen am Steuer ein.

Auch in Deutschland wird getestet

In Hessen läuft derzeit ein Pilotprojekt mit Lidl: Ein fahrerloser Elektro-Lkw pendelt bis zu dreimal täglich zwischen einem Verteilzentrum und einer nahegelegenen Filiale. Während des viermonatigen Tests sollen mehr als 3.000 Paletten transportiert werden.

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Zusätzlich forscht das Projekt ATLAS-L4 an autonom fahrenden Lkw in Deutschland. Die Zukunft des Güterverkehrs könnte also schon bald auch auf europäischen Straßen Einzug halten.