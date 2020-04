Löst Ilka Bessin Swarovski bei "Let's Dance" ab?

Bis jetzt haben nur auf Twitter die "Let's Dance"-Schauer nach Ilka Bessin als neuer Moderatorin verlangt. Nun sendet auch RTL erste Signale.

Moderatorin Victoria Swarovski könnte bei "Let's Dance" auf dem Schleudersitz sitzen. Die Tirolerin tanzte 2016 selbst in der Sendung mit und übernahm 2018 von Sylvie Meis die Moderatorenstelle. Seither wird sie ständig angefeindet. Sie sei zu fad, zu wenig witzig und könne keine Fragen stelle, werfen ihr ihre Kritiker vor. Auch in der 2020er Staffel verlangen die Zuschauer auf Twitter, dass sie ausgetauscht wird. Die Moderatorin ihrer Herzen ist Ilka Bessin, die zwar als Tänzerin nicht elegant ist, das jedoch mit Witz und Schlagfertigkeit ausgleicht.Am Freitag durfte Ilka Bessin, die als Cindy aus Marzahn bekannt wurde, plötzlich mehr als nur tanzen. Am Anfang der Sendung zeigten sie und ihr Tanzpartner Erich Klann den Publikumstanz vor. Bisher machten das immer die Juroren und Moderatoren gemeinsam. Diesmal wurde ein Paar und damit ein Promi ausgewählt, diesen Job zu übernehmen: Ilka und Erich (siehe Video oben).Könnte das der erste Hinweis sein, dass Ilka vom Sender bereits auf ihre Moderatorenfähigkeiten getestet wird?Doch auch Ilka ist nicht unumstritten. Nach der vergangenen Sendung fanden einige lautstark, dass Ilka nicht mehr gut genug für "Let's Dance" ist. Denn dort sind die schwächeren Tänzer bereits rausgeflogen und das Schwierigkeitsniveau steigt.Manche ihrer Kritiker wurden so untergriffig, dass Erich Klann sie auf Instagram heftig rügte. Er sei stolz auf Ilka. Kritisieren dürfe jeder, doch beleidigend müsse man dabei nicht werden.Auch in der aktuellen Sendung kam wieder Kritik an Ilkas Tanzstil. Juror Llambi kritisierte, dass er keinen Charleston gesehen habe. Auf Twitter waren auch einige nicht begeistert:Dass Ilka nicht die beste Tänzerin ist, heißt aber nicht, dass sie Victoria Swarovski nicht gefährlich werden könnte.