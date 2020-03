Illegale Asyl-Demo im Prater sorgt für Polizeieinsatz

Eine nicht angemeldete Demo in der Prater Hauptallee sorgte am Sonntagnachmittag für einen Polizeieinsatz.

Die Wiener halten sich bis auf einige Ausnahmen auf die Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Polizei überwacht die Einhaltung an öffentlichen Plätzen. In der Prater Hauptallee kam es deshalb Sonntagnachmittag zu einem Einsatz.Gleich mehrere Einsatzfahrzeuge rückten an, um eine nicht angemeldete Demonstration aufzulösen. Maskierte demonstrierten für Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern.Die Demonstranten hielten zwar ausdrücklich den vorgeschriebenen Mindestabstand ein, die Demonstration war allerdings nicht angemeldet, wie die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.