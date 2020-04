Illegale in Kofferraum nach Österreich geschleppt

Am Sonntag wurden insgesamt zwölf Personen im Grazer Bezirk Waltendorf festgenommen, die sich unrechtmäßig in Österreich aufhielten.

Kurz vor 6.00 Uhr wurden im Bereich Waltendorfer Hauptstraße insgesamt zwölf Personen beobachtet, die offenbar illegal nach Österreich eingereist waren.Bei den Personen handelte es sich um acht ägyptische und vier irakische Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren, berichtet die Polizei.Die Festgenommenen gaben an, am Samstag von unbekannten Schleppern mittels eines Pkws, teilweise im Kofferraum, von Kroatien über Slowenien nach Österreich gebracht worden zu sein.Das weitere Verfahren wurde vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übernommen. Die illegal eingereisten Personen werden an slowenische Behörden übergeben. Hinsichtlich der Schlepper laufen die Ermittlungen.