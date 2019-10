Illegales Autorennen fordert mehrere Verletzte

Bei einem illegalen Straßenrennen kam es in Hamburg in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

In Deutschland sorgte wieder ein illegalen Autorennen für Schlagzeilen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Hamburg zu einem folgenschweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen.Dabei raste ein BMW-Lenker gegen einen Baum. Mehrere Personen wurden bei dem Crash verletzt – die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.