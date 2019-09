Illegales Glücksspiellokal in Favoriten ausgehoben

Der Polizei gelang es ein illegales Glücksspiellokal in Wien-Favoriten auszuheben. Sie stellte einen Strafantrag über 112.000 Euro.

Mehrere hunderttausend Euro Umsatz

Polizeiliches Großaufgebot in Wien-Favoriten. Im Rahmen einer groß angelegten und koordinierten Aktion gelang es der Wiener Polizei, der Finanzpolizei und der Fremdenpolizei ein illegales Glücksspiellokal auffliegen zu lassen. Dieses befand sich in der Laxenburger Straße und war als Sport- und Freizeitverein getarnt.Im Zuge des von langer Hand geplanten Zugriffs am vergangenen Donnerstagabend (27. September) kontrollierten die Beamten 88 Personen, die an einem "Bingo-Spiel" teilnahmen.Die Einsatzkräfte erstatteten zahlreiche Anzeigen. Darunter welche nach dem Glücksspielgesetz, dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, nach der Gewerbeordnung und dem Fremdenpolizeigesetz. Die Finanzpolizei führte 14 Beschlagnahmungen durch und hob mehrere Strafbeträge an Ort und Stelle ein.Außerdem stellte sie einen Strafantrag über 112.000 Euro. Die Polizei schätzt den ungefähren Jahresumsatzes des Lokals auf mehrere hunderttausend Euro.