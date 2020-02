Im "Big Brother"-Haus wird heiß geduscht

Seit Montag läuft die neue Staffel "Big Brother" - jetzt gibt es endlich (?) die ersten Dusch-Fotos der Bewohner!

Michelle lobt heißes Körperteil von Maria

"Big Brother is watching you": Seit Montag sind wieder rund um die Uhr die Kameras auf die 14 Bewohner im "Big Brother"-Haus in Köln gerichtet - und die ersten spannenden Aufnahmen haben nicht lange auf sich warten lassen (siehe Video).Zum 20-jährigen Jubiläum hat sich SAT.1 etwas ganz Besonderes überlegt. Denn für die Bewohner wird es zwei Häuser geben. Das eine ist ein futuristisches Glashaus – also purer Luxus für die Bewohner. Das andere dagegen eine einfache Blockhütte und auch nur halber Wohnfläche.Michelle (26) und Maria (35) sind derzeit im Glashaus untergebracht. Dort im Fitnessraum arbeiten die beiden auch gerne und fleißig an ihrer perfekten Fernsehfigur - und gleich auch an der notwendigen Gunst der Zuschauer, um die 100 Tage im TV-Haus bleiben zu dürfen. Denn Michelle stellt gleich zu Beginn klar, dass sie Maria ganz schön heiß findet. Gerade der Po der 35-Jährigen scheint es der ehemaligen Altenpflegerin angetan zu haben."Maria, ich möchte so einen Hintern haben wie du!", gesteht die 26-Jährige, die sich wenig später auch noch als bisexuell outet.Auch die anderen Kandidaten buhlen mit vollem Körpereinsatz um Zuschauerstimmen: