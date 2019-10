Im Flieger: Passagier wurde Laptop gestohlen

Ärger für einen 38-jährigen Österreicher: Beim Flug von Zürich nach Wien wurde ihm der 2.000-Euro-Laptop gestohlen.

Frust und Enttäuschung bei einem 38-Jährigen Flugpassagier nach der Landung am Airport Wien-Schwechat: Der Österreicher hatte am Dienstagabend eine Maschine von Zürich (Schweiz) nach Wien-Schwechat genommen. Den Laptop verstaute er in der Ablage fürs Handgepäck. Nach der Landung bemerkte der Fluggast, dass das 2.000 Euro teure Gerät samt Laptoptasche weg war.Der 38-Jährige suchte anfangs noch ungläubig, doch der Laptop war weg. Das Opfer konnte nur noch zur Polizei Schwechat gehen und Anzeige erstatten.