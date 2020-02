Im Namen der Nachbarin Verträge abgeschlossen

Solche Nachbarn wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind! In Linz hat eine 38-Jährige im Namen ihrer Nachbarin (80) mehrere Handy-Verträge abgeschlossen.

Ganz schön dreist! In der Zeit zwischen Ende November und Anfang Dezember 2019 hat eine 38-jährige Linzerin mehrere Handyverträge bei unterschiedlichen Anbietern abgeschlossen – allerdings nicht unter ihrem eigenen Namen, sondern mit dem ihrer betagten Nachbarin (80).Insgesamt sieben Handy-Verträge sind so laut Polizei zustande gekommen. Zum Vertrag gab's auch teure Handys dazu. Gesamtwert aller sieben Geräte: 6.500 Euro! Pro Handy also durchschnittlich rund 928 Euro.Die Handys behielt sich die Linzerin aber nicht einfach ein. Nein, sie verkaufte sie online. Wie der Betrug aufkam, ist nicht bekannt.Die 38-Jährige ist aber geständig, wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.