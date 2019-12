Im Wiener Burggarten flattert es jetzt wieder

Fast zwei Monate lange wurde das Schmetterlingshaus im Burggarten generalsaniert. Dabei wurde die Lebenswelt der Tiere komplett neugestaltet.

Nach mehr als 20 Jahren Publikums-Betrieb war im Schmetterlingshaus im Burggarten eine Generalsanierung und Modernisierung hoch an der Zeit. Nach zwei Monaten Sperre wurden diese nun abgeschlossen, am Montag wurde das Haus von Maria Patek als zuständige Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) wieder eröffnet."Das Schmetterlinghaus ist ein Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland. Exotische Pflanzen und seltene Schmetterlingsarten finden hier einen idealen Lebensraum. Die Österreichischen Bundesgärten und das Schmetterlinghaus leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz", freut sich Patek.Die Generalsanierung lief seit Mai 2019. Die meisten Arbeiten konnten bei laufendem Betrieb erfolgen. Unter anderem wurde der Pflanzenbestand teilweise erneuert. Eine neue Brücke über den Bachlauf, neue Schmetterlingspuppenkästen, ein modernes Beleuchtungssystem und überarbeitete Informationstafeln sollen das Schmetterlingshaus noch attraktiver machen. Zudem wurden die Lüftungs- und Haustechnikanlage modernisiert, um die klimatischen Bedingungen zu verbessern. Auch im Dachbereich waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig.Das Schmetterlingshaus ist im 1903 erbauten Glashauskomplex im Wiener Burggarten untergebracht. In diesem einzigartigen historischen Ambiente können mehr als 500 frei fliegende Schmetterlinge bewundert werden. 50 verschiedene Arten finden zwischen den exotischen Pflanzen in dem lichtdurchfluteten Gebäude einen artgerechten Lebensraum. Alle Pflanzen stammen aus den botanischen Sammlungen der Österreichischen Bundesgärten und werden von den Gärtnerinnen und Gärtnern der BMNT-Dienstelle gepflegt. Betrieben wird das Haus von der Stephen Fried GmbH.