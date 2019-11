Imelda Staunton wird für "The Crown" zur Queen

Die britische Schauspielerin wird ab Staffel 5 der beliebten Netflix-Serie die Rolle von Queen Elizabeth II. übernehmen.

Laut einem Bericht der "Daily Mail" haben die Macher der Serie eine Nachfolgerin für Olivia Coleman gefunden. Eben erst lief die dritte Staffel von "The Crown" auf Netflix an, in der die 45-Jährige Queen Elizabeth II. verkörpert.Für die fünfte und sechste Staffel konnte man nun anscheinend Imelda Staunton als Monarchin gewinnen. Die 63-jährige Schauspielerin ist unter anderem als fiese Zauberin Dolores Umbridge in einigen "Harry Potter"-Teilen bekannt.In ihre Regentschaft bei "The Crown" sollen unter anderem die Trennung von Prinz Charles und Lady Di und auch deren tragische Unfalltod thematisiert werden.Bis die beiden geplanten Staffel tatsächlich umgesetzt werden, fließt allerdings noch viel Wasser die Themse hinunter.