Immer mehr Häuser wegen Unwettern evakuiert

Nach einer verhältnismäßig ruhigen Nacht bleibt die Lage in Kärnten und Osttirol angespannt. Im Bezirk Spittal mussten einige Familien ihre Häuser verlassen.

Neue Wetterwarnung

Krisenstab tagt

Schneefälle und Starkregen machen den Einsatzkräften im Süden Österreichs weiter zu schaffen. 600 Haushalte sind in Kärnten ohne Strom. In Osttirol zählt man rund 1.700.Und die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) hat eine neue Wetterwarnung für Osttirol und Kärnten ausgegeben: "Am Sonntag regnet und schneit es in Oberkärnten und Osttirol weiterhin stark und auch stellenweise in den südlichen Regionen von Salzburg und Nordtirol."In Mallnitz mussten wegen Lawinengefahr mehrere Straßen gesperrt werden, darunter die Ankogellandestraße (L 8). "Die Mallnitzer Bevölkerung wird gebeten, die Häuser nicht zu verlassen. Vorsicht vor Dachlawinen", gab die Feuerwehr Mallnitz bekannt.Zwischen Leoben und Kremsbrücke ist Sonntagfrüh oberhalb der Katschberg Bundesstraße (B 99) ein Hang abgerutscht. Die Straße wurde ebenfalls gesperrt. Eine Umfahrung ist nur über die Tauernautobahn (A 10) möglich.B88, Kleinkirchheimer Straße zwischen Bad Kleinkirchheim undRadentheinB99, Nassfeld Straße: Staatsgrenze NassfeldB99 Katschberg Straße zwischen Lieserbrücke und Trebesing,Kremsbrücke und Eisentratten, AS A10 - Rennweg-Katschberg undLandesgrenze Salzburg / KärntenB107, Großglockner Straße zwischen Heiligenblut - Glocknerstraße undDöllach, Landesgrenze Kärnten / Tirol und WinklernB111, Gailtal Straße zwischen Landesgrenze Kärnten / Tirol undKötschachB186, Ötztal Straße zwischen Huben und SöldenIn Lavamünd wappnet man sich für Hochwasser, "Heute.at" berichtete . Unter anderem wird der Völkermarkter Stausee abgelassen und Sandsäcke aufgefüllt und geschlichtet.Im Bezirk Spittal mussten sechs Häuser evakuiert werden. Nach vier Gebäuden in Millstatt und Lendorf bei Spittal gab es noch in der Nacht auf Sonntag die Verordnung, dass zwei Häuser im Moosweg von Spittal, oberhalb des Friedhofes, geräumt werden müssen.Mittlerweile tagt der Landeskrisenstab in Kärnten. Dort werden weitere Maßnahmen besprochen.