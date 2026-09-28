i Sogar Hollywood-Star Meryl Streep hat sich bei der Avocado-Zubereitung schon verletzt. Pexels / Sarah Chai Gefahr in der Küche Immer mehr Verletzte durch "Avocado-Hand" Die Butterfrucht sorgt für immer mehr Schnittverletzungen in Notaufnahmen. Besonders betroffen sind junge Frauen. Von Heute Life 28.09.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Notaufnahmen taucht ein neues Verletzungsmuster auf, das Mediziner "Avocado-Hand" nennen.

Gemeint sind Schnittwunden, die beim Zubereiten der beliebten Frucht entstehen – und die Zahl der Fälle steigt deutlich an.

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Daten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zeigen einen besorgniserregenden Trend: Waren es 2020 noch 8 Fälle, stieg die Zahl 2024 auf 18 und im vergangenen Jahr auf 21. Frauen sind dabei überproportional häufig betroffen.

Das Problem entsteht nach Angaben von Utopia durch ein ungünstiges Zusammenspiel von Anatomie und Fruchtbeschaffenheit. Typischerweise hält man die Avocadohälfte in der hohlen Hand und hebelt den glatten Kern mit dem Messer heraus. Rutscht die Klinge ab, trifft sie mit voller Wucht auf die Handfläche.

Sehnen und Nerven in Gefahr

Unter der Haut der Handinnenseite verlaufen wichtige Strukturen wie Beugesehnen, Fingernerven und Arterien. Verletzungen führen oft zu starken Blutungen und können sogar einen Funktionsverlust der Finger verursachen. Viele Fälle erfordern eine operative, teils mikrochirurgische Versorgung.

Selbst nach einer erfolgreichen Operation bleibt die Hand meist wochenlang ruhiggestellt und braucht intensive Physiotherapie. Sogar Hollywood-Star Meryl Streep hat sich bei der Avocado-Zubereitung schon verletzt.

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So vermeidest du Verletzungen

Ärzte empfehlen: Die Avocado beim Halbieren nicht in der Hand halten, sondern flach auf ein Schneidebrett legen.

Den Kern sollte man mit einem Löffel statt mit dem Messer herauslösen. Auch beim Würfeln des Fruchtfleisches muss die Avocado zwingend auf dem Brett liegen bleiben.