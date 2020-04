Immer weniger in OÖ mit Corona-Virus infiziert

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Oberösterreich sinkt langsam, aber kontinuierlich.

Es sind durchaus positive Nachrichten, die das Land Oberösterreich am Mittwochvormittag verbreitete.Aktuell sind in Oberösterreich 516 Menschen positiv auf das Virus getestet. Im Gegenzug sind allerdings auch schon 1.600 als genesen gemeldet. Nach derzeitigem Stand sind 33 Menschen (ein Todesfall kam über Nacht dazu) im Zusammenhang Corona verstorben, 30 Patienten befinden sich noch auf den Intensivstationen.Insgesamt sind derzeit 35 BewohnerInnen sowie 65 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 28 Alten- und Pflegeheimen in OÖ von COVID 19 betroffen.Beim Krankenhauspersonal (gesamt rund 27.000 Personen) werden derzeit 5,6 Prozent krankheitsbedingte Ausfälle (alle Erkrankungen, inklusive Covid-Erkrankte bzw. Covid-positiv Getestete und in Quarantäne befindliche Kontaktpersonen) verzeichnet.