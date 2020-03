In diesen Bezirken gibt es keine Corona-Fälle

In Österreich ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankten mittlerweile auf über 3.600 gestiegen. In fast allen Bezirken des Landes gibt bereits bestätigte Fälle - fast!

In der Nacht auf Montag ist die Zahl der Corona-Infizierten in Österreich weiter gestiegen. Laut dem Gesundheitsministerium leiden derzeit 3.591 (Stand 7.00 Uhr) Personen an dem Virus.Die meisten Erkrankungen gibt es weiterhin in Tirol, hier haben sich 676 Personen mit Covid-19 angesteckt. Besonders schlimm hat es den Bezirk Landeck mit 230 Corona-Kranken erwischt.Das Coronavirus hat mittlerweile das ganze Land fest im Griff, in allen neun Bundesländern gibt es bestätigte Corona-Fälle, wie die Karte oben zeigt.Nur aus drei Bezirken wurden dem Ministerium noch keine Corona-Infizierten gemeldet. Die Bezirke Horn (NÖ), Güssing und Rust (beide Burgenland) sind aktuell noch Corona-frei.