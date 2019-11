In Döbling wachsen täglich fünf neue Bäume

Um Döbling für die nächste Hitzeperiode "fit" zu machen, wird in Döbling fleißig aufgeforstet. Bis Jahresende kommen 200 neue Bäume, im Frühjahr weitere 85 dazu.

Es wird vielleicht verwundern, wenn ein türkiser Politiker stolz auf Grün ist. Natürlich ist damit nicht die Grüne Partei, sondern der hohe Grünraumanteil im Bezirk gemeint: "Mit Wäldern wie dem Biosphärenpark, den berühmten Döblinger Weinbergen sowie Parks und Wiesen verfügt Döbling über 50% Grünraum und große Erholungsgebiete. Damit ist Döbling einer der grünsten Bezirke Wiens und soll es auch in Zukunft bleiben", betont Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP).Um die Grünräume auch für die Zukunft zu sichern und neues Grün zu schaffen, hat Resch im Bezirksbudget mehr Geld für neue Baumpflanzungen durchgesetzt. Um den Bezirk für die nächste Hitzeperiode fit zu machen, werden noch heuer 200 Bäume gepflanzt. Im Schnitt wachsen in Döbling so fünf neue Bäume pro Tag. Im Frühjahr stehen weitere 85 Bäume zur Pflanzung bereit."Viele reden über Umweltschutz und stellen Anträge dazu, wir handeln, und das täglich", erklärt Resch gegenüber. Um den Döblingern im Sommer mehr Entlastung bei Hitze zu verschaffen, hat Resch auch ungenutzte Telefonzellen im Auge. "Es gibt eine Grundversorgung, die eingehalten werden muss. Die übrigen Telefonzellen könnten aber Platz für neues Grün machen", so Resch.