Vor 36 ' In Donau vermisste Frau war einfach heimgegangen

Neu-Ulm liegt genau gegenüber der Stadt Ulm am bayrischen Donauufer. Bild: Kein Anbieter/Google Maps

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei suchte am Samstag in Neu-Ulm (Bayern) nach einer 31-Jährigen, die in die Donau gesprungen und verschwunden war.