In Göllersdorf werden Bäume gepflanzt

Für jede erlangte Vorzugsstimme hat die SPÖ Göllersdorf versprochen, einen Baum zu pflanzen. Ende März folgt der Spatenstich.

Die SPÖ schlägt in Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) Wurzeln. Ein Wahlversprechen anderer Art dachten sich die Sozialdemokraten dort aus. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird für jede gewonnene Vorzugsstimme ein Baum gepflanzt. Nach Auszählung der Stimmen ist klar: Es werden 247 Bäume im Göllersdorfer Gemeindegebiet gepflanzt werden, denn genau so viele Vorzugsstimmen erreichten die Sozialdemokraten.Die Roten wollen damit beweisen, dass ihnen nicht nur der Mensch, sondern auch die Umwelt wichtig ist. Gemeinsam mit den Bürgern soll ab Ende März im Gemeindegebiet mit dem Setzen begonnen werden."Jetzt gibt's etliches zu tun!", verkündet SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger den NÖN. Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen die Bäume Platz zum Wachsen bekommen. „Ob Rathaus, Verkehr, Klima oder im Bereich leistbares Wohnen gibt es sehr viel zu tun", kündigt der SPÖ-Vorsitzende an.Wer einen der Bäume selbst pflanzen will, kann ihn sich am 28. März am Göllersdorfer Hauptplatz abholen. Die übrigen werden dann von der Gemeinde eingesetzt. Die Bäume dafür kommen aus dem Bezirk selbst oder von den Landesforsten NÖ in Ottenstein. Wohin genau die Bäume kommen, wird in Rücksprache mit den Ortsvorstehern beschlossen.