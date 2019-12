In Kletterhalle abgestürzt, Frau (56) schwerst verletzt

In Vöcklabruck stürzte eine 56-Jährige Kletterlehrerin in einer Halle ab und verletzte sich schwer. Auslöser dürfte der Fehler einer Schülerin gewesen sein.

Schwerer Kletterunfall in einer Kletterhalle in Vöcklabruck. Eine 56-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck lernte am Dienstagvormittag einer Gruppe die richtige Handhabung der Kletterausrüstung.Sie wurde dabei laut Polizei von einer 40-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck gesichert und ließ sich mehrmals in das Seil fallen."Damit wollte sie den Kletterneulingen das Prinzip des Sicherungsgerätes vorführen", so die Polizei.Zum Sichern wurde laut Polizei ein halbautomatisches Click Up verwendet. Bei einem dieser "Teststürze" dürfte die 40-Jährige einen Fehler gemacht haben, wodurch die 56-Jährige aus einer Höhe von etwa vier Metern annähern ungebremst auf den Hallenboden fiel.Sie wurde mit schweren Rückenverletzungen von der Rettung in das Krankenaus Vöcklabruck und von dort weiter mit dem Notarzthubschrauber in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert.