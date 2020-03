In Österreich infiziert? Deutscher nun gestorben

Der 57-Jährige war noch Anfang März auf Ski-Urlaub in Österreich. Er ist der erste am Coronavirus verstorbene Patient in Mecklenburg-Vorpommern.

Mit Vorerkrankungen

Im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals ein Patient an Covid-19 gestorben. Laut Behörden handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er soll sich Anfang März im Ski-Urlaub in Österreich aufgehalten haben.Seit etwa einer Woche hatte der Mann grippeähnliche Symptome. Nachdem sich am Freitag sein Gesundheitszustand rapide verschlechterte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht - und starb dort trotz intensivmedizinischer Behandlung am Samstagmorgen. Wie die Behörden berichten, wies der 57-Jährige chronische Vorerkrankungen auf.Mecklenburg-Vorpommern hatte am Freitag den bislang höchsten Anstieg an Corona-Infektionen im Land vermeldet. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will sich am Samstagabend in einer Fernsehansprache zur Situation im Land äußern.